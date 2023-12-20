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Ракурс
Минфин привлек грант от ЕС

Украина получила грант от ЕС на 150 млн евро

20 дек 2023, 18:24
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Україна сьогодні, 20 грудня, отримала від Євросоюзу 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі.


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Залучені кошти є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)», повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об'єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень, — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Крім того, у першому кварталі 2024 року очікується другий транш — обсягом 100 млн євро. Кошти будуть спрямовані як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Источник: Ракурс


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