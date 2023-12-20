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Защитники Украины сбили два вражеских беспилотника над Сумщиной, фото: «Мілітарний»
Два «шахеда» сбили силы ПВО в небе над Сумщиной — ОВАhttps://racurs.ua/n190555-dva-shaheda-sbili-sily-pvo-v-nebe-nad-sumschinoy-ova.htmlРакурс
У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони було знищено два ворожі безпілотники типу «Шахед».
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Про це сьогодні, 20 грудня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомила прес-служба Сумської ОВА.
ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! — наголошують в ОВА.
Ввечері 20 грудня російські загарбники здійснили чергову масовану атаку дронами. Зокрема, у небо Сумщини зайшли кілька груп ударних БПЛА з Курської області рф.
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