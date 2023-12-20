Захисники України збили два ворожі безпілотники над Сумщиною, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n190555-dva-shahedy-zbyly-syly-ppo-v-nebi-nad-sumschynou-ova.html

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У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони було знищено два ворожі безпілотники типу «Шахед».

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Про це сьогодні, 20 грудня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомила прес-служба Сумської ОВА.

ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! — наголошують в ОВА.

Ввечері 20 грудня російські загарбники здійснили чергову масовану атаку дронами. Зокрема, у небо Сумщини зайшли кілька груп ударних БПЛА з Курської області рф.