Часть западной артиллерии в Украине вышла из строя – аналитик BILD

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Ракурс

Частина західної артилерії в Україні вийшла з ладу.

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Як повідомляє військовий експерт BILD Юліан Репке, українська армія почала все більше покладатися на використання FPV-дронів-камікадзе замість класичної артилерії. Однією з причин є недостатні поставки західних артилерійських снарядів.

Раніше ЗСУ витрачали приблизно 2−3 тис. снарядів калібру 155 мм на добу. Тепер такої можливості немає через недостатні поставки. Крім того, деякі західні гармати виходять з ладу.

В українській армії мені кажуть, що справа не лише у нестачі 155-мм та 152-мм артилерійських снарядів — нічого вже не працює. Західні самохідні гаубиці створені не для справжньої тривалої війни, а лише для коротких місій, пише Репке. — Становище нашої артилерії катастрофічне. Ні снарядів, ні гармат, що працюють, немає. Поставлена Україні техніка потребує обслуговування та ремонту, навіть якщо не зазнавала російських обстрілів. Західні 155-мм снаряди майже у вісім разів дорожчі за російські снаряди 152-мм.

Тому ЗСУ перейшли на масове використання дешевих безпілотників замість артилерії. Один FPV-дрон коштує приблизно 500−600 євро.

Підрозділ дроноводів СБУ повідомляє, що знищує безпілотниками 20−30 одиниць бронетехніки ЗС рф на тиждень.

Вся українська армія використовує близько 1000 дронів-камікадзе на добу. Влада України заявляє, що зараз може виробляти до 50 тис. дронів на місяць, тобто 600 тис. на рік. Наступного року цей показник планують збільшити до 1 млн. Про це пообіцяв 19 грудня президент України.