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Ракурс
ЕС выделяет Украине заключительный транш пакета поддержки на 2023 год

ЕС выделяет Украине заключительный транш пакета поддержки на 2023 год

21 дек 2023, 12:44
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ЄС виділяє Україні черговий пакет підтримки на 1,5 млрд євро в рамках макрофінансової допомоги.


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Це остання виплата із 18-мільярдного пакета підтримки ЄС, запланованого на 2023 рік.

Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі Х (колишня Twitter).

Тим часом Японія надала Україні близько 950 млн дол. фінансової підтримки

Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги, — повідомили 21 грудня в пресслужбі Міністерства фінансів України.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала виділення 50-мільярдного пакета допомоги Україні з боку Євросоюзу під час саміту Ради ЄС 14−15 грудня. Члени блоку ухвалили принципове політичне рішення про новий інструмент допомоги Україні на 2024−2027 роки Ukraine Facylity і повернуться до його затвердження 1 лютого 2024 року.

Источник: Ракурс


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