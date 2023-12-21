ЄС виділяє Україні заключний транш пакета підтримки на 2023 рік

https://racurs.ua/ua/n190571-ies-vydilyaie-ukrayini-zakluchnyy-transh-paketa-pidtrymky-na-2023-rik.html

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ЄС виділяє Україні черговий пакет підтримки на 1,5 млрд євро в рамках макрофінансової допомоги.

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Це остання виплата із 18-мільярдного пакета підтримки ЄС, запланованого на 2023 рік.

Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі Х (колишня Twitter).

Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік.



Ми повинні знайти угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ.



Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і… pic.twitter.com/yiOmEt83H2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Тим часом Японія надала Україні близько 950 млн дол. фінансової підтримки

Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги, — повідомили 21 грудня в пресслужбі Міністерства фінансів України.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала виділення 50-мільярдного пакета допомоги Україні з боку Євросоюзу під час саміту Ради ЄС 14−15 грудня. Члени блоку ухвалили принципове політичне рішення про новий інструмент допомоги Україні на 2024−2027 роки Ukraine Facylity і повернуться до його затвердження 1 лютого 2024 року.