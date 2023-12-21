Не только камни с неба — в Подмосковье на очередь к военкомату упала глыба льда

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На чергу чоловіків перед військкоматом у підмосковних Люберцях 20 грудня впала брила льоду.

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Один чоловік, 34-річний батько трьох дітей Федір Кузьмін, отримав перелом хребта і травми внутрішніх органів, помер у лікарні. Також госпіталізована жінка з пробитою головою.

Російські пропагандисти повідомляють, що загиблий стояв у черзі, щоб стати на облік за місцем прописки.

Усього постраждало чотири потенційних мобілізованих, які прийшли до військомату, щоб стати на облік за місцем проживання.