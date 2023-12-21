Не тільки каміння з неба - у Підмосков'ї на чергу до військомату впала брила льоду

https://racurs.ua/ua/n190575-ne-tilky-kaminnya-z-neba-u-pidmoskov-yi-na-chergu-do-viyskomatu-vpala-bryla-lodu-video.html

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На чергу чоловіків перед військкоматом у підмосковних Люберцях 20 грудня впала брила льоду.

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Один чоловік, 34-річний батько трьох дітей Федір Кузьмін, отримав перелом хребта і травми внутрішніх органів, помер у лікарні. Також госпіталізована жінка з пробитою головою.

Російські пропагандисти повідомляють, що загиблий стояв у черзі, щоб стати на облік за місцем прописки.

Усього постраждало чотири потенційних мобілізованих, які прийшли до військомату, щоб стати на облік за місцем проживання.