Ракурсhttps://racurs.ua/
Не тільки каміння з неба - у Підмосков'ї на чергу до військомату впала брила льоду
Не тільки каміння з неба — у Підмосков’ї на чергу до військомату впала брила льоду (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190575-ne-tilky-kaminnya-z-neba-u-pidmoskov-yi-na-chergu-do-viyskomatu-vpala-bryla-lodu-video.htmlРакурс
На чергу чоловіків перед військкоматом у підмосковних Люберцях 20 грудня впала брила льоду.
.
Один чоловік, 34-річний батько трьох дітей Федір Кузьмін, отримав перелом хребта і травми внутрішніх органів, помер у лікарні. Також госпіталізована жінка з пробитою головою.
Російські пропагандисти повідомляють, що загиблий стояв у черзі, щоб стати на облік за місцем прописки.
Усього постраждало чотири потенційних мобілізованих, які прийшли до військомату, щоб стати на облік за місцем проживання.
Загрузка...