Финляндия предоставляет Украине 21-й пакет военной помощи

Украина получит новый пакет военной помощи от Финляндии, фото: «Строительная Палата Украины»

https://racurs.ua/n190581-finlyandiya-predostavlyaet-ukraine-21-y-paket-voennoy-pomoschi.html

Ракурс

Україна отримає від Фінляндії вже 21-й пакет військової допомоги.

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Про це сьогодні, 21 грудня, повідомила прес-служба Міноборони Фінляндії.

Вартість його пакета становить приблизно 106 млн євро. Його вміст та терміни відправлення в Україну не розголошуються «з оперативних міркувань та для забезпечення безпечної доставки допомоги».