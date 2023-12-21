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Украина получит новый пакет военной помощи от Финляндии, фото: «Строительная Палата Украины»

Финляндия предоставляет Украине 21-й пакет военной помощи

21 дек 2023, 17:31
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Україна отримає від Фінляндії вже 21-й пакет військової допомоги.


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Про це сьогодні, 21 грудня, повідомила прес-служба Міноборони Фінляндії.

Вартість його пакета становить приблизно 106 млн євро. Його вміст та терміни відправлення в Україну не розголошуються «з оперативних міркувань та для забезпечення безпечної доставки допомоги».

Фінляндія прагне підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми вже поставили, становить 1,6 мільярда євро, — зазначив міністр оборони країни Антті Хякканен.

Источник: Ракурс


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