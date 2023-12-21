Финляндия предоставляет Украине 21-й пакет военной помощи

Ракурсhttps://racurs.ua/
Украина получит новый пакет военной помощи от Финляндии, фото: «Строительная Палата Украины»
Финляндия предоставляет Украине 21-й пакет военной помощиhttps://racurs.ua/n190581-finlyandiya-predostavlyaet-ukraine-21-y-paket-voennoy-pomoschi.htmlРакурс
Україна отримає від Фінляндії вже 21-й пакет військової допомоги.
.
Про це сьогодні, 21 грудня, повідомила прес-служба Міноборони Фінляндії.
Вартість його пакета становить приблизно 106 млн євро. Його вміст та терміни відправлення в Україну не розголошуються «з оперативних міркувань та для забезпечення безпечної доставки допомоги».
Фінляндія прагне підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми вже поставили, становить 1,6 мільярда євро, — зазначив міністр оборони країни Антті Хякканен.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...