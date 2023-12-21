Фінляндія надає Україні 21-й пакет військової допомоги

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Україна отримає новий пакет військової допомоги від Фінляндії, фото: «Будівельна Палата України»
Фінляндія надає Україні 21-й пакет військової допомогиhttps://racurs.ua/ua/n190581-finlyandiya-nadaie-ukrayini-21-y-paket-viyskovoyi-dopomogy.htmlРакурс
Україна отримає від Фінляндії вже 21-й пакет військової допомоги.
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Про це сьогодні, 21 грудня, повідомила прес-служба Міноборони Фінляндії.
Вартість його пакета становить приблизно 106 млн євро. Його вміст та терміни відправлення в Україну не розголошуються «з оперативних міркувань та для забезпечення безпечної доставки допомоги».
Фінляндія прагне підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми вже поставили, становить 1,6 мільярда євро, — зазначив міністр оборони країни Антті Хякканен.
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