Фінляндія надає Україні 21-й пакет військової допомоги

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Фінляндії, фото: «Будівельна Палата України»

https://racurs.ua/ua/n190581-finlyandiya-nadaie-ukrayini-21-y-paket-viyskovoyi-dopomogy.html

Ракурс

Україна отримає від Фінляндії вже 21-й пакет військової допомоги.

.

Про це сьогодні, 21 грудня, повідомила прес-служба Міноборони Фінляндії.

Вартість його пакета становить приблизно 106 млн євро. Його вміст та терміни відправлення в Україну не розголошуються «з оперативних міркувань та для забезпечення безпечної доставки допомоги».