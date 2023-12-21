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Ракурс
В центре Праги 21 декабря произошла стрельба, фото: социальные сети

Стрельба произошла в центре Праги, 11 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

21 дек 2023, 18:06
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У центрі столиці Чехії Праги сьогодні, 21 грудня, сталася стрілянина, є загиблі та поранені.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Чехії.

Зазначається, що стрілянина сталася в навчального закладі на площі Ян Палах.

Згодом у поліції повідомили, що стрілець був один, його ліквідували.

За попередньою інформацією можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та постраждалі, — зазначається в повідомленні.

У мережі, зокрема, з’явилося ймовірне фото стрілка, котрий у темному одязі стоїть на одній з будівель. За інформацією місцевих ЗМІ, він використовував довгоствольну зброю з оптичним прицілом.

Празька рятувальна служба повідомляє про численні жертви:

  • загалом 11 загиблих, включаючи нападника;
  • дев’ять важко поранених;
  • п’ять-шість поранених середнього ступеня тяжкості;
  • до десяти легко поранених.

Цифри ще можуть змінитися, — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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