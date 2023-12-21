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У центрі Праги 21 грудня сталася стрілянина, фото: соціальні мережі
Стрілянина сталася у центрі Праги, 11 загиблих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190582-strilyanyna-stalasya-u-centri-pragy-11-zagyblyh-foto-video.htmlРакурс
У центрі столиці Чехії Праги сьогодні, 21 грудня, сталася стрілянина, є загиблі та поранені.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Чехії.
Зазначається, що стрілянина сталася в навчального закладі на площі Ян Палах.
Згодом у поліції повідомили, що стрілець був один, його ліквідували.
За попередньою інформацією можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та постраждалі, — зазначається в повідомленні.
У мережі, зокрема, з’явилося ймовірне фото стрілка, котрий у темному одязі стоїть на одній з будівель. За інформацією місцевих ЗМІ, він використовував довгоствольну зброю з оптичним прицілом.
Празька рятувальна служба повідомляє про численні жертви:
- загалом 11 загиблих, включаючи нападника;
- дев’ять важко поранених;
- п’ять-шість поранених середнього ступеня тяжкості;
- до десяти легко поранених.
Цифри ще можуть змінитися, — наголошують у відомстві.
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