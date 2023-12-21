У центрі Праги 21 грудня сталася стрілянина, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n190582-strilyanyna-stalasya-u-centri-pragy-11-zagyblyh-foto-video.html

Ракурс

У центрі столиці Чехії Праги сьогодні, 21 грудня, сталася стрілянина, є загиблі та поранені.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Чехії.

Зазначається, що стрілянина сталася в навчального закладі на площі Ян Палах.

Згодом у поліції повідомили, що стрілець був один, його ліквідували.

За попередньою інформацією можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та постраждалі, — зазначається в повідомленні.

У мережі, зокрема, з’явилося ймовірне фото стрілка, котрий у темному одязі стоїть на одній з будівель. За інформацією місцевих ЗМІ, він використовував довгоствольну зброю з оптичним прицілом.

Празька рятувальна служба повідомляє про численні жертви:

загалом 11 загиблих, включаючи нападника;

дев’ять важко поранених;

п’ять-шість поранених середнього ступеня тяжкості;

до десяти легко поранених.