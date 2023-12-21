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На ВОТ готовятся провести имитацию президентских выборов в России, фото: ТАСС

Российских «волонтеров» будут свозить на ВОТ для имитации выборов путина — ЦНС

21 дек 2023, 18:47
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На тимчасово окупованих територіях України у березні 2024 року російські загарбники планують провести імітацію «виборів» диктатора владіміра путіна.


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Наразі в регіоні триває підготовка до цього процесу. Про це сьогодні, 21 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти, як і до цього на фейкових «виборах депутатів» та «референдумі» залучать на дільниці «волонтерів» з рф.

Молоді фанати нацистського режиму владіміра путіна будуть створювати масовку, працювати «спостерігачами» та допомагати організовувати вкидання бюлетенів, — зазначають у ЦНС.

За інформацією ЦНС, окупаційна адміністрація склала план кількості «волонтерів». Допомагати проводити цей фарс, будуть російські гастролери з таких фінансованих кремлем організацій:

  • «Юнармії»;
  • «руху перших»;
  • «волонтерів-медиків».

Всі ці організації фінансуються кремлем.

Ніяких справжніх виборів на ТОТ не буде й окупанти це розуміють. Саме тому вони розтягують цей процес на дні та проводять «голосування за місцем проживання», — наголошують у ЦНС. — Це все необхідно, аби приховати відсутність інтересу до пропагандистського шоу з боку місцевих мешканців.

Источник: Ракурс


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