На ВОТ готовятся провести имитацию президентских выборов в России, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n190583-rossiyskih-volonterov-budut-svozit-na-vot-dlya-imitacii-vyborov-putina-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях України у березні 2024 року російські загарбники планують провести імітацію «виборів» диктатора владіміра путіна.

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Наразі в регіоні триває підготовка до цього процесу. Про це сьогодні, 21 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти, як і до цього на фейкових «виборах депутатів» та «референдумі» залучать на дільниці «волонтерів» з рф.

Молоді фанати нацистського режиму владіміра путіна будуть створювати масовку, працювати «спостерігачами» та допомагати організовувати вкидання бюлетенів, — зазначають у ЦНС.

За інформацією ЦНС, окупаційна адміністрація склала план кількості «волонтерів». Допомагати проводити цей фарс, будуть російські гастролери з таких фінансованих кремлем організацій:

«Юнармії»;

«руху перших»;

«волонтерів-медиків».

Всі ці організації фінансуються кремлем.