Російських «волонтерів» звозитимуть на ТОТ для імітації виборів путіна — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n190583-rosiyskyh-volonteriv-zvozytymut-na-tot-dlya-imitaciyi-vyboriv-putina-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України у березні 2024 року російські загарбники планують провести імітацію «виборів» диктатора владіміра путіна.
Наразі в регіоні триває підготовка до цього процесу. Про це сьогодні, 21 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що окупанти, як і до цього на фейкових «виборах депутатів» та «референдумі» залучать на дільниці «волонтерів» з рф.
Молоді фанати нацистського режиму владіміра путіна будуть створювати масовку, працювати «спостерігачами» та допомагати організовувати вкидання бюлетенів, — зазначають у ЦНС.
За інформацією ЦНС, окупаційна адміністрація склала план кількості «волонтерів». Допомагати проводити цей фарс, будуть російські гастролери з таких фінансованих кремлем організацій:
- «Юнармії»;
- «руху перших»;
- «волонтерів-медиків».
Всі ці організації фінансуються кремлем.
Ніяких справжніх виборів на ТОТ не буде й окупанти це розуміють. Саме тому вони розтягують цей процес на дні та проводять «голосування за місцем проживання», — наголошують у ЦНС. — Це все необхідно, аби приховати відсутність інтересу до пропагандистського шоу з боку місцевих мешканців.