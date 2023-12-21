В центре Праги 21 декабря произошла стрельба, фото: Zbruc

https://racurs.ua/n190587-strelba-v-centre-pragi-kolichestvo-pogibshih-vyroslo.html

Ракурс

У Чехії кількість загиблих через стрілянину в Карловому університеті у Празі перевищує 15 осіб.

.

Про це на екстреній прес-конференції заявив президент поліції Мартін Вондрашек, повідомляє агентство «Укрінформ».

Понад 15 людей загинули. Мінімум 24 особи поранено, їм надається негайна допомога, — зазначив він.

За його словами, стрілянину влаштував 24-річний студент філософського факультету. Перед тим, як вирушити до Праги, він вбив батька у своєму рідному місті.

Зазначається, що поліція отримала інформацію, що він поїхав у столицю з метою вчинити самогубство, після чого було розгорнуто поліцейську операцію, почалася евакуація будівлі. Згодом знайшли бездиханне тіло стрілка. З’ясовується, чи він застрелився сам, чи отримав постріл від поліцейських, які також застосували зброю.

Наразі операція триває, кількість жертв може збільшитися. У прес-службі чеської поліції зазначили, що під час операції ніхто з поліцейських не постраждав.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив журналістам, що ця стрілянина не має очевидного зв’язку з «міжнародним тероризмом», повідомляє агентство RFI.

Немає нічого, що б вказувало на те, що цей злочин пов’язаний з міжнародним тероризмом, — наголосив міністр.

Джерело: «Укрінформ», RFI