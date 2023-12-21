Украина и страны G7 договорились об отсрочке выплаты госдолга, фото: «АрмияInform»

https://racurs.ua/n190592-strany-g7-soglasovali-otsrochku-vyplaty-ukrainoy-gosdolga-do-2027-goda.html

Ракурс

Україна сьогодні, 21 грудня, підписала зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення виплати за офіційний борг з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

.

Підписантами виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Сьогоднішнє підписання дозволить продовжити до кінця березня 2027 року, що відповідає завершенню поточної EFF програми МВФ, дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, який було підписано 14 вересня 2022 року, — вказано в повідомленні.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, досягнення домовленості про перегляд боргових зобов’язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків.