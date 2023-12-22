Тимошенко заблокировала подписание закона о медицинском каннабисе

https://racurs.ua/n190610-timoshenko-zablokirovala-podpisanie-zakona-o-medicinskom-kannabise.html

Ракурс

У парламенті заблокували підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

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Постанову про скасування зареєструвала фракція «Батьківщина», повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами розблокувати документ зможуть приблизно в середині січня наступного року. А запрацює він щонайменше у липні 2024 року.

Ініціаторами проекту постанови є депутати від «Батьківщини»: Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Олексій Кучеренко, Сергій Євтушок, Григорій Немиря та Валерій Дубіль.

У своєму виступі перед народними депутатами Юлія Тимошенко вкотре розкритикувала закон, назвавши його законом про «наркоплантації» та «рішенням проти майбутнього України». Також депутатка висловила припущення, що прийняття закону призведе до підсилення наркотрафіку через Україну.

Попри маніпуляції противників легалізації канабісу, ухвалений законопроект не «легалізовує вживання наркотиків».

Законопроект регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. І використовуватиметься, насамперед для лікування ветеранів і онкохворих — людей, які живуть з постійним болем.

Вирощування і виробництво ліків на основі медичного канабісу жорстко контролюватиметься на усіх етапах. А отримати препарати на основі медканабісу можна буде тільки за е-рецептом.

Позиція Тимошенко

Ще улітку 2023 року лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що уряд, прикриваючись гуманною метою полегшити страждання важкопораненим військовим, хоче перетворити Україну на наркоплантацію в центрі Європи. Про це вона заявила у своєму відеозверненні, яке триває понад пів години.

Тимошенко розповіла про реальні загрози урядового законопроєкту № 7457.

Партія «Батьківщина» та я особисто завжди підтримували використання легальних медикаментів, вироблених на основі канабісу для лікування важкохворих. Але законопроєкт № 7457, який зараз хочуть ухвалити, нічого спільного з легалізацією медичної марихуани не має, — зауважила політикиня.

Вона нагадала, що використання медикаментів з марихуани вже легалізовано в Україні — законом, який дозволяє використовувати наркотичні засоби для лікування важкохворих (№ 60/95) та Постановою від 7 квітня 2021 року № 324, якою дозволяється використовувати медикаменти на основі канабісу для лікування важкохворих.

Якщо зараз в Україні немає ліків на основі марихуани для важкохворих, значить уряд не виконав свого обов’язку і не закупив відповідних медикаментів. І за це він мусить понести відповідальність — аж до відставки, — вважає лідерка «Батьківщини».

Натомість законопроєкт № 7457, наголосила політикиня, дозволяє вирощування без обмежень на території України медичної марихуани приватними корпораціями, які займаються наркотичними речовинами, а також виробляти з цієї наркотичної трави препарати без будь-якого особливого контролю.

Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною! — обурилася Тимошенко та запропонувала варіант вирішення ситуації, що склалася.

Її фракція внесла в парламент постанову Верховної Ради, яка зобов’язує уряд негайно закупити ліки на основі марихуани для лікування хворих. Також «Батьківщина» подала законопроект про те, що питання вирощування наркотичної марихуани потрібно вирішувати на всеукраїнському референдумі після війни.