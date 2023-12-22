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Подбитый дрон способен лететь несколько километров, поэтому они долетают до Киева и Львова
Подбитый дрон способен лететь несколько километров, поэтому они долетают до Киева и Львова — Игнатhttps://racurs.ua/n190627-podbityy-dron-sposoben-letet-neskolko-kilometrov-poetomu-oni-doletaut-do-kieva-i-lvova-ignat.htmlРакурс
Підбитий дрон ще може летіти кілька кілометрів, тож вони долітають до Києва та Львова.
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Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи нічне влучання збитого дрона у київську багатоповерхівку в Солом’янському районі.
Чому долітають? Тому що летять уламки, це підбиті дрони десь раніше, можливо… Якби він потрапив повністю в цей будинок, то там не було б поверху просто, а не вибиті шибки в квартирі і пожежа. Це десь «підранок», як я їх називаю. Вони до Львова долітають, до Києва долітають і долітатимуть. Київ — це величезне місто і вони шукають маршрути. Вони летять дорогами, можуть річкою летіти. Не завжди вдається перехопити їх на підступах до столиці, — повідомив Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».
За словами спікера Повітряних сил, навіть якщо вдається перехопити його, він, який уже летить за інерцією, може летіти підстрелений ще п’ять кілометрів.
Якщо «Гепард», що б'є по тому дрону, або зенітки потрапляють або ракета, то там шансів у нього вже немає, він розривається і падає вниз просто шматочками. А якщо його збивають на півдні вогневі групи тим, що є, то він летить, і добре, якщо бойова частина не активується, тоді ще ураження мало буде. Але якщо бойова частина активується під час падіння, то буде яма, вирва або такі небажані наслідки, — додав Ігнат.
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