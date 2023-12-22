Підбитий дрон ще може летіти кілька кілометрів, тож вони долітають до Києва та Львова

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Підбитий дрон ще може летіти кілька кілометрів, тож вони долітають до Києва та Львова.

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Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи нічне влучання збитого дрона у київську багатоповерхівку в Солом’янському районі.

Чому долітають? Тому що летять уламки, це підбиті дрони десь раніше, можливо… Якби він потрапив повністю в цей будинок, то там не було б поверху просто, а не вибиті шибки в квартирі і пожежа. Це десь «підранок», як я їх називаю. Вони до Львова долітають, до Києва долітають і долітатимуть. Київ — це величезне місто і вони шукають маршрути. Вони летять дорогами, можуть річкою летіти. Не завжди вдається перехопити їх на підступах до столиці, — повідомив Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами спікера Повітряних сил, навіть якщо вдається перехопити його, він, який уже летить за інерцією, може летіти підстрелений ще п’ять кілометрів.