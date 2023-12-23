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Партизаны нашли десятки российских систем ПВО на Тузле. Фото: «АТЕШ»

Партизаны нашли десятки российских систем ПВО на Тузле (ФОТО)

23 дек 2023, 13:48
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Українські партизани встановили точне місцеперебування російських систем протиповітряної оборони в анексованому Криму.


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Десятки комплексів російської ППО виявили на тимчасово окупованому острові Тузла та біля в’їзду на Кримський міст. Про це партизанський рух «АТЕШ» у суботу, 23 грудня, повідомив у Telegram.

Рух опору опублікував координати кількох систем:

  • 45.3179536, 36.4921856
  • 45.2627026, 36.5505486
  • 45.2602334, 36.5649472

Партизани додали, що російські військові намагаються замаскувати пускові установки та радари, обмежити до них доступ за допомогою військових патрулів.

Партизани знайшли десятки російських систем ППО на Тузлі. Фото: «АТЕШ»

Партизани знайшли десятки російських систем ППО на Тузлі. Фото: «АТЕШ»

Партизани знайшли десятки російських систем ППО на Тузлі. Фото: «АТЕШ»

Партизани знайшли десятки російських систем ППО на Тузлі. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, українські партизани в окупованому Криму виявили місце вивантаження значної кількості російської військової техніки. Поблизу Сімферополя ворог розмістив вантажівки «КАМАЗ» та артилерійські тягачі, які ворог може використати для перекидання особового складу й переміщення артилерійських установок «Мста-Б» і «Гіацинт-Б» на Херсонський напрямок.

Источник: Ракурс


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