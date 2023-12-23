Партизани знайшли десятки російських систем ППО на Тузлі. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n190639-partyzany-znayshly-desyatky-rosiyskyh-system-ppo-na-tuzli.html

Ракурс

Українські партизани встановили точне місцеперебування російських систем протиповітряної оборони в анексованому Криму.

.

Десятки комплексів російської ППО виявили на тимчасово окупованому острові Тузла та біля в’їзду на Кримський міст. Про це партизанський рух «АТЕШ» у суботу, 23 грудня, повідомив у Telegram.

Рух опору опублікував координати кількох систем:

45.3179536, 36.4921856

45.2627026, 36.5505486

45.2602334, 36.5649472

Партизани додали, що російські військові намагаються замаскувати пускові установки та радари, обмежити до них доступ за допомогою військових патрулів.

Нагадаємо, українські партизани в окупованому Криму виявили місце вивантаження значної кількості російської військової техніки. Поблизу Сімферополя ворог розмістив вантажівки «КАМАЗ» та артилерійські тягачі, які ворог може використати для перекидання особового складу й переміщення артилерійських установок «Мста-Б» і «Гіацинт-Б» на Херсонський напрямок.