рф завдала масованого ракетного удару по Кіровоградщині. Фото:

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Ракурс

Ракетний удар по Кіровоградській області вранці, 23 грудня, завдала російська федерація.

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Увесь регіон перебував під масованим ударом. Сили протиповітряної оборони знищила ворожі цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом. Про це голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Telegram.

Уламки збитих ракет впали на території області. Були пошкоджені дахи будинків, паркани та автомобілів. Поки не надходила інформація про постраждалих.

Моніторингові Telegram-канали повідомляли, що сьогодні вранці у Кропивницькому лунали вибухи під час повітряної тривоги. Повідомлялося про пуски балістичних ракет з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Також сили ППО працювали у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про знищення двох безпілотників.

Нагадаємо, 22 та 23 грудня українські військові упродовж шести годин збивали російські ударні БПЛА типу Shahed, які ворог запускав з окупованої кримської Балаклави та Приморсько-Ахтарська в росії. Ворожа атака тривала з 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня. Повітряні сили та Сили оборони знищили усі дев’ять російських безпілотників у межах Одеської та Хмельницької областей.