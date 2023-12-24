Умеров – полная демобилизация для военнослужащих возможна только после войны

https://racurs.ua/n190671-umerov-polnaya-demobilizaciya-dlya-voennoslujaschih-vozmojna-tolko-posle-voyny.html

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Повна демобілізація для військовослужбовців можлива тільки після війни.

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Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив в інтерв’ю «Суспільному».

Проте зараз військові зможуть отримати «перепочинок або часткове звільнення» — це рішення передбачать у новому законопроєкті, який регулюватиме мобілізацію, демобілізацію, відстрочку та соціальний захист військових. Його можуть зареєструвати у Верховній Раді, за словами міністра, вже «найближчими днями».

Головний меседж — як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити та вийдеш з цього периметру, доки йде війна, — зазначив голова Міноборони.

Умєров заявив, що його відомство розглядає можливість запрошувати чоловіків до територіальних центрів комплектування через електронне сповіщення.

Він додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим. У разі затвердження механізму електронні запрошення отримають всі військовозобовʼязані українські чоловіки, у тому числі ті, що перебувають за кордоном.

Також міністр сказав, що проситиме призов з 25 до 60 років, якщо «аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло».

Хочемо окреслити, як ми будемо їм повідомляти, щоб це не було як зараз, на вулицях. Хочемо, щоб категорії людей, яких ми будемо просити мобілізуватись, проходили медичний огляд. І тоді ми їм будемо пояснювати, де та як вони зможуть обрати професію.

Голова Міноборони вважає, що слово «демобілізація» ми можемо використовувати після того, як закінчиться війна. Однак відомство знайшло рішення, які «дадуть можливість [військовим] зрозуміти, які правила будуть, щоб вони перепочили або були частково звільненими».

Нагадаємо, Умєров очолив Міністерство оборони у вересні 2023 року. До того впродовж року був головою Фонду держмайна України. Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у переговорах із російською стороною у білорусі та Туреччині.