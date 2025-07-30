Все 25-летние украинцы автоматически станут солдатами или матросами запаса. Фото: МОУ

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Військові звання автоматично отримуватимуть 25річні українські чоловіки.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою урегулював деякі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це 30 липня повідомило Міністерство оборони.

Ухвалено, що на військовий облік автоматично ставитимуть військовозобов’язаних, які досягли 25 років та які не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку. Одночасно їм надаватимуть звання «солдат (матрос) запасу». До ТЦК та СП цих громадян не викликатимуть.

Повістки надсилатимуться рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання.

Крім того, українських жінок з медичною освітою автоматично візьмуть на військовий облік.

Також нова урядова постанова передбачає формування поіменних списків системою «Оберіг» для організації відправлення команд під час призову на військову службу.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль в інтервʼю «ВВС Україна» заявив, що мобілізація в Україні відбувається за планом і на 90% є свідомим рішенням українців. За його словами, громадяни самостійно з’являються в ТЦК після того, як отримали повістки. Очільник МОУ наголосив, що про примус воювати не йдеться, людей «не хапають, їх не тягнуть».