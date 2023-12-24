Рустем Умеров объяснил необходимость мобилизовать 500 тыс. украинцев. Фото:

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Необхідність мобілізації півмільйона громадян України пояснили в Міноборони.

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Мобілізувати 500 тис. українці необхідно, бо треба обороняти лінію зіткнення з агресором загальною протяжністю близько 3,5 тис. км. Існують стабілізаційні дії, оборонні та констрнаступальні. Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив в інтерв’ю «Суспільному».

Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: «Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей» — звісно, Кабінет міністрів і Верховна рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати? — зазначив він.

Міністр наголосив, що військові намагатимуться переконати президента Володимира Зеленського у необхідності мобілізувати таку кількість людей у віці від 25 до 60 років. Саме тому необхідно поставити на військовий облік всі категорії чоловіків. Після проходження медичної комісії українцям пояснюватимуть, як і де вони можуть обрати собі військову професію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції заявив, що військове командування просило у нього дозволу мобілізувати додатково 450−500 тис. громадян.

Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю «Суспільному» заявив, що повна демобілізація для військовослужбовців можлива тільки після війни, а зараз військові зможуть отримати «перепочинок або часткове звільнення».

Джерело: «Суспільне»