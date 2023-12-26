Точкой предложений электронных повесток не были Генштаб или ВСУ, но мы рады любому способу, который снабдит нас людьми - Залужний

https://racurs.ua/n190732-tochkoy-predlojeniy-elektronnyh-povestok-ne-byli-genshtab-ili-vsu-no-my-rady-lubomu-sposobu.html

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Точкою пропозицій електронних повісток не були Генштаб або ЗСУ. Однак військові раді будь-якому способу, який забезпечить нас людьми.

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Про це сказав головнокомандувач Валерій Залужний 26 грудня на закритому брифінгу, повідомляє «Бабель» та УП.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що це не пропозиція Генштабу чи Збройних сил:

У нас навіть нема можливості оцінити, чи можливо це.

Так само Залужний висловився про «реєстр боржників»:

Ми армія. Ми Збройні сили України. Ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси і виконувати завдання. Ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади.

Також він зазначив, що з Міноборони вони домовились на демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов.

Перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге — що цих людей через 36 місяців буде ким замінити, — сказав Залужний.