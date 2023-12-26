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Точкою пропозицій електронних повісток не були Генштаб або ЗСУ, але ми раді будь-якому способу, який забезпечить нас людьми — Залужний
Точкою пропозицій електронних повісток не були Генштаб або ЗСУ, але ми раді будь-якому способу, який забезпечить нас людьми — Залужнийhttps://racurs.ua/ua/n190732-tochkou-propozyciy-elektronnyh-povistok-ne-buly-genshtab-abo-zsu-ale-my-radi-bud-yakomu-sposobu.htmlРакурс
Точкою пропозицій електронних повісток не були Генштаб або ЗСУ. Однак військові раді будь-якому способу, який забезпечить нас людьми.
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Про це сказав головнокомандувач Валерій Залужний 26 грудня на закритому брифінгу, повідомляє «Бабель» та УП.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що це не пропозиція Генштабу чи Збройних сил:
У нас навіть нема можливості оцінити, чи можливо це.
Так само Залужний висловився про «реєстр боржників»:
Ми армія. Ми Збройні сили України. Ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси і виконувати завдання. Ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади.
Також він зазначив, що з Міноборони вони домовились на демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов.
Перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге — що цих людей через 36 місяців буде ким замінити, — сказав Залужний.
Тим часом роботу над реєстром військовозобовʼязаних «Оберіг» закінчено, дані з нього верифіковані на 88%, пише «Ліга».
За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерини Черногоренко, реєстр покликаний зменшити корупцію, можливість маніпуляцій із даними та надсилання повісток подвійно, потрійно людям, які вже воюють.
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