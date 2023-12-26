россия прекратила использовать управляемые бомбы на юге Украины

https://racurs.ua/n190739-rossiya-prekratila-ispolzovat-upravlyaemye-bomby-na-uge-ukrainy.html

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Армія росії припинила використовувати керовані бомби на півдні країни.

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Як заявила у вівторок прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, за перші три тижні грудня російські військові літаки скинули на Україну понад 330 керованих авіабомб, але припинили це робити після того, як 22 грудня Україна збила три російських бомбардувальники Су-34.

За її словами, більшість бомб було скинуто на лівий та правий береги Дніпра у Херсонській області.

З 22 грудня не зафіксовано жодного скидання авіабомби у зоні нашої відповідальності. Не лише на суші, а й у морській акваторії, — сказала Гуменюк під час брифінгу.

Вона пов’язала це з успішною бойовою роботою ЗСУ на півдні країни. Протягом місяця, за її інформацією, було знищено п’ять російських літаків: перший — 5 грудня біля острова Зміїний, три — за останній тиждень.

Про знищення трьох сучасних російських літаків раніше заявляв президент України Володимир Зеленський. Російське міноборони про втрати своїх літаків досі не повідомляло.

Виведення з ладу літаків противника вкрай важливе, зокрема через те, що російські війська дуже активно застосовували тактичну авіацію, пояснила Гуменюк.

Це стосується тих напрямків, на яких російська авіація здійснює скидання керованих авіабомб населеними пунктами правобережжя, а пізніше розпочала бомбардування плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Раніше Повітряні сили України натякнули, що російського винищувача Су-34 було збито за допомогою ракетного комплексу Patriot американського виробництва. Командувач Повітряних сил Микола Олещук нагадав у своєму телеграм-каналі, що рівно рік тому володимир путін пообіцяв «розібратися з Patriot» у разі їхнього постачання в Україну. «Збіг? Не думаю, — сказав Олещук, натякаючи на відому фразу з арсеналу російської пропаганди.

Прес-секретар військово-повітряних сил Юрій Гнат також натякнув на системи американського виробництва, опублікувавши у Фейсбук фото пускової установки Patriot.