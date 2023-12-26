Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тимошенко объяснила, что почему ее фракция не будет голосовать за новый закон о мобилизации

Тимошенко объяснила, что почему ее фракция не будет голосовать за новый закон о мобилизации (ВИДЕО)

26 дек 2023, 20:10
999

Партія «Батьківщина» не голосуватиме за закон про мобілізацію у тому вигляді, який є зараз.


.

У своєму відеозверненні Юлія Тимошенко 26 грудня запропонувала призупинити у 2024 році виплати всіх зовнішніх і внутрішніх боргів України та скасування підвищення зарплат чиновникам.

Водночас вивільнені 650 млрд грн вона пропонує направити на запуск потужного вітчизняного військово-промислового виробництва.

Не можна забирати на фронт 25-річну молодь і напівсліпих інвалідів, і при цьому не мобілізовувати силовиків із податкової. Не можна планувати мобілізацію жінок та не пускати на фронт навчених і досвідчених добровольців, старших за 60 років. Не можна карати 5 роками позбавлення волі за непроходження медкомісії та понижувати у правах за першу ж неявку до військкомату у той час, коли «блатні» корупціонери святкують мільйонні весілля. Не можна оперувати числом потенційних мобілізованих плюс-мінус 50 тисяч людей, не можна не передбачити у законі бодай шестимісячну підготовку для усіх призваних до війська, — такою є позиції Тимошенко щодо нового закону.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров