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Партія "Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію у тому вигляді, який є зараз.
Тимошенко пояснила, що чому її фракція не голосуватиме за новий закон про мобілізацію (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190746-tymoshenko-poyasnyla-scho-chomu-yiyi-frakciya-ne-golosuvatyme-za-novyy-zakon-pro-mobilizaciu.htmlРакурс
Партія «Батьківщина» не голосуватиме за закон про мобілізацію у тому вигляді, який є зараз.
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У своєму відеозверненні Юлія Тимошенко 26 грудня запропонувала призупинити у 2024 році виплати всіх зовнішніх і внутрішніх боргів України та скасування підвищення зарплат чиновникам.
Водночас вивільнені 650 млрд грн вона пропонує направити на запуск потужного вітчизняного військово-промислового виробництва.
Не можна забирати на фронт 25-річну молодь і напівсліпих інвалідів, і при цьому не мобілізовувати силовиків із податкової. Не можна планувати мобілізацію жінок та не пускати на фронт навчених і досвідчених добровольців, старших за 60 років. Не можна карати 5 роками позбавлення волі за непроходження медкомісії та понижувати у правах за першу ж неявку до військкомату у той час, коли «блатні» корупціонери святкують мільйонні весілля. Не можна оперувати числом потенційних мобілізованих плюс-мінус 50 тисяч людей, не можна не передбачити у законі бодай шестимісячну підготовку для усіх призваних до війська, — такою є позиції Тимошенко щодо нового закону.
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