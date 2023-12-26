Партія "Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію у тому вигляді, який є зараз.

https://racurs.ua/ua/n190746-tymoshenko-poyasnyla-scho-chomu-yiyi-frakciya-ne-golosuvatyme-za-novyy-zakon-pro-mobilizaciu.html

Ракурс

Партія «Батьківщина» не голосуватиме за закон про мобілізацію у тому вигляді, який є зараз.

.

У своєму відеозверненні Юлія Тимошенко 26 грудня запропонувала призупинити у 2024 році виплати всіх зовнішніх і внутрішніх боргів України та скасування підвищення зарплат чиновникам.

Водночас вивільнені 650 млрд грн вона пропонує направити на запуск потужного вітчизняного військово-промислового виробництва.