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Ракурс
Из Феодосийской бухты после уничтожения "Новочеркасска" ушли два российских корабля

Из Феодосийской бухты после уничтожения «Новочеркасска» ушли два российских корабля

26 дек 2023, 20:52
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З бухти Феодосії пішли два російські кораблі.


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Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Це сталося через кілька годин після того, як українські військові вдарили по порту і по десантному кораблю «Новочеркаськ», який там перебував.

Через велику відстань ідентифікувати кораблі немає можливості. Утім, судячи з розмірів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ росії.

Нагадаємо, близько 2.30 26 грудня тактична авіація ЗСУ атакувала крилатими ракетами російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», який перебував в районі Феодосії. Це судно могло перевозити до Криму ударні безпілотники типу «Шахед».

Источник: Ракурс


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