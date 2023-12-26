З бухти Феодосії після знищення "Новочеркаська" пішли два російські кораблі

https://racurs.ua/ua/n190748-z-buhty-feodosiyi-pislya-znyschennya-novocherkaska-pishly-dva-rosiyski-korabli.html

Ракурс

З бухти Феодосії пішли два російські кораблі.

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Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Це сталося через кілька годин після того, як українські військові вдарили по порту і по десантному кораблю «Новочеркаськ», який там перебував.

Через велику відстань ідентифікувати кораблі немає можливості. Утім, судячи з розмірів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ росії.

Нагадаємо, близько 2.30 26 грудня тактична авіація ЗСУ атакувала крилатими ракетами російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», який перебував в районі Феодосії. Це судно могло перевозити до Криму ударні безпілотники типу «Шахед».