Догорає «Новочеркаськ». Фото: Telegram-канали

https://racurs.ua/ua/n190718-palauchyy-korabel-novocherkask-ta-ruynuvannya-v-feodosiyi-pokazaly-na-foto.html

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Великий десантний корабель «Новочеркаськ» догорає в порту Феодосії в окупованому Криму.

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Російське командування вже змушене було визнати втрату цього судна. Однак так заявляють про «пошкодження» корабля, який нібито відбивав атаку українських крилатих ракет. Окупанти також видали порцію фантазій про те, що ППО «збила два українські літаки Су-24, які здійснювали пуск авіаційних ракет». Про це повідомили в Міністерстві оборони рф.

Потужні вибухи на «Новочеркаську» призвели до руйнувань у Феодосії. За інформацією з місцевих пабліків, у всіх найближчих до порту будинках від вибухової хвилі вилетіли вікна. Окупанти евакуювали понад 350 осіб, які мешкали в будинках неподалік порту. Площа пожежі у порту склала понад 1 тис. м.

А окупаційний голова Криму Аксьонов заявив, що у Феодосії після атаки загинула людина, а двоє дістали поранення. За даними з відкритих джерел, екіпаж корабля «Новочеркаськ» складав 87 осіб.

Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на дані супутників повідомив, німки за 24 і 25 грудня свідчать, що поряд з ВДК «Новоросійськ» було пришвартовано ще одне судно. Попередньо відомо, що це був морський буксир МБ-304 Чорноморського флоту рф. Зараз невідомо, чи постраждало це судно під час ракетної атаки.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що близько 2.30 26 грудня українська тактична авіація атакувала крилатими ракетами російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», який перебував в районі Феодосії. Це судно могло перевозити до Криму ударні безпілотники типу «Шахед».