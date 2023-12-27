Оккупанты планируют снести 16 домов в Мариуполе, фото: Мариупольский городской совет

https://racurs.ua/n190763-rashisty-planiruut-snesti-ryad-domov-v-mariupole-chtoby-skryt-svoi-prestupleniya-gorsovet.html

Ракурс

Окупанти оприлюднили списки приватних будинків, які демонтують у Маріуполі.

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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Таким чином, українське місто стирають, як й сліди російських воєнних злочинів окупантів проти мирних, — наголошують у міськраді.

Зазначається, що рашисти планують знести: