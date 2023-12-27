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Окупанти планують знести 16 будинків у Маріуполі, фото: Маріупольська міська рада
Рашисти планують знести низку будинків у Маріуполі, щоб приховати свої злочини — міськрадаhttps://racurs.ua/ua/n190763-rashysty-planuut-znesty-nyzku-budynkiv-u-mariupoli-schob-pryhovaty-svoyi-zlochyny-miskrada.htmlРакурс
Окупанти оприлюднили списки приватних будинків, які демонтують у Маріуполі.
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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.
Таким чином, українське місто стирають, як й сліди російських воєнних злочинів окупантів проти мирних, — наголошують у міськраді.
Зазначається, що рашисти планують знести:
- будинки за адресами вул. Малофонтанна 19, вул. Пушкіна 31, вул. Куїнджі 20, пров. Український 38, вул. Ізотова 10, вул. Станіславського 30, вул. Межова 69, вул. Таганрозька 165/2, вул. Планова 13, вул. Тесленка 19, вул. Заозерна 4Б, вул. Міжнародна 6, вул. Котовського 176, вул. Котовського 66, вул. Богдана 96, вул. Ушакова 67.
- торговельний центр (колишня «Єлізавета») біля Центрального ринку.
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