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Ракурс
Окупанти планують знести 16 будинків у Маріуполі, фото: Маріупольська міська рада

Рашисти планують знести низку будинків у Маріуполі, щоб приховати свої злочини — міськрада

27 гру 2023, 13:40
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Окупанти оприлюднили списки приватних будинків, які демонтують у Маріуполі.


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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Таким чином, українське місто стирають, як й сліди російських воєнних злочинів окупантів проти мирних, — наголошують у міськраді.

Зазначається, що рашисти планують знести:

  • будинки за адресами вул. Малофонтанна 19, вул. Пушкіна 31, вул. Куїнджі 20, пров. Український 38, вул. Ізотова 10, вул. Станіславського 30, вул. Межова 69, вул. Таганрозька 165/2, вул. Планова 13, вул. Тесленка 19, вул. Заозерна 4Б, вул. Міжнародна 6, вул. Котовського 176, вул. Котовського 66, вул. Богдана 96, вул. Ушакова 67.
  • торговельний центр (колишня «Єлізавета») біля Центрального ринку.

Джерело: Ракурс


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