Рашисты разворачивают сеть дополнительных военных госпиталей в гражданских объектах на ВОТ — ЦНСhttps://racurs.ua/n190766-rashisty-razvorachivaut-set-dopolnitelnyh-voennyh-gospitaley-v-grajdanskih-obektah-na-vot-cns.htmlРакурс
Російські загарбники росіяни продовжують нехтувати міжнародним правом й розгортають шпиталі для лікування окупантів у цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях України.
Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зокрема, на ТОТ півдня зафіксовані випадки створення шпиталів у сільських будинках культури та закладах освіти, які не діють через повномасштабне вторгнення кремля. Обслуговують окупантів завезені лікарі та «волонтери» з рф, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що на таких об'єктах росіяни часто зберігають техніку й ігнорують той факт, що це цивільні об'єкти й розташовані в безпосередній близькості до житлових приміщень.
Центр національного спротиву закликає й надалі передавати інформацію про розміщення техніки та особового складу ворога на ТОТ. Анонімність звернень гарантована, — наголошують у ЦНС.