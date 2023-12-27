Рашисты активно используют гражданские объекты на ВОТ для развертывания дополнительных армейских госпиталей, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n190766-rashisty-razvorachivaut-set-dopolnitelnyh-voennyh-gospitaley-v-grajdanskih-obektah-na-vot-cns.html

Ракурс

Російські загарбники росіяни продовжують нехтувати міжнародним правом й розгортають шпиталі для лікування окупантів у цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, на ТОТ півдня зафіксовані випадки створення шпиталів у сільських будинках культури та закладах освіти, які не діють через повномасштабне вторгнення кремля. Обслуговують окупантів завезені лікарі та «волонтери» з рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на таких об'єктах росіяни часто зберігають техніку й ігнорують той факт, що це цивільні об'єкти й розташовані в безпосередній близькості до житлових приміщень.