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Рашисты активно используют гражданские объекты на ВОТ для развертывания дополнительных армейских госпиталей, фото: ЦНС

Рашисты разворачивают сеть дополнительных военных госпиталей в гражданских объектах на ВОТ — ЦНС

27 дек 2023, 14:59
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Російські загарбники росіяни продовжують нехтувати міжнародним правом й розгортають шпиталі для лікування окупантів у цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях України.


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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, на ТОТ півдня зафіксовані випадки створення шпиталів у сільських будинках культури та закладах освіти, які не діють через повномасштабне вторгнення кремля. Обслуговують окупантів завезені лікарі та «волонтери» з рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на таких об'єктах росіяни часто зберігають техніку й ігнорують той факт, що це цивільні об'єкти й розташовані в безпосередній близькості до житлових приміщень.

Центр національного спротиву закликає й надалі передавати інформацію про розміщення техніки та особового складу ворога на ТОТ. Анонімність звернень гарантована, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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