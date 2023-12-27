Рашисти розгортають мережу додаткових військових шпиталів у цивільних об'єктах на ТОТ — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n190766-rashysty-rozgortaut-mereju-dodatkovyh-viyskovyh-shpytaliv-u-cyvilnyh-obiektah-na-tot-cns.htmlРакурс
Російські загарбники росіяни продовжують нехтувати міжнародним правом й розгортають шпиталі для лікування окупантів у цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях України.
Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зокрема, на ТОТ півдня зафіксовані випадки створення шпиталів у сільських будинках культури та закладах освіти, які не діють через повномасштабне вторгнення кремля. Обслуговують окупантів завезені лікарі та «волонтери» з рф, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що на таких об'єктах росіяни часто зберігають техніку й ігнорують той факт, що це цивільні об'єкти й розташовані в безпосередній близькості до житлових приміщень.
Центр національного спротиву закликає й надалі передавати інформацію про розміщення техніки та особового складу ворога на ТОТ. Анонімність звернень гарантована, — наголошують у ЦНС.