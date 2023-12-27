О возможных задержках пенсий и зарплат бюджетникам заявили в Кабмине. Фото:

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Ракурс

Пенсії та зарплати бюджетникам можуть затриматися у 2024 році.

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Ризик затримки виплат соціальним категоріям в довготривалій перспективі існує, якщо фінансування від іноземних партнерів затримається. Однак у короткотерміновій перспективі перших місяців 2024 року Кабмін має альтернативний план дій. Про це перший віце-прем'єр — міністр економіки України Юлія Свириденко 27 грудня повідомила у Facebook.

Зараз спільно із партнерами пропрацьовуємо кілька варіантів розвитку подій на випадок, якщо будуть затримки із фінансуванням від ЄС та США. Але ми переконані, що вони не знадобляться. Ми бачимо чіткі сигнали від партнерів, що фінансування буде, — йдеться у повідомленні.

Однак, за словами Марченко, уряд у короткотерміновій перспективі перших місяців року має альтернативний план.

У 2024 році Кабмін планує додати стимули для розвитку економіки та швидшого зростання. Це розвиток виробництва, підтримка несировинного експорту та залучення інвестицій у реальний сектор.

Крім того, в Кабміні визначили кілька першочергових кроків:

конфіскація суверенних активів росії для передачі Україні;

розширення експорту та транспортного сполучення. Це у перспективі — понад 10 млрд дол. експортних надходжень;

розширення енергетичних потужностей;

повернення українців;

розвиток підприємств оборонно-промислового комплексу;

залучення інвестицій в економіку України через залучення фінансування, страхування воєнних ризиків, приватизацію.

Нагадаємо, у грудні Сенат Сполучених Штатів Америки не зумів домовитись про фінансування України до Нового року. Переговори, ймовірно, перенесуть на січень 2024 року. Іноземні ЗМІ прогнозують, що угода щодо України та кордону США навряд чи буде укладена найближчим часом.