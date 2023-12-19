Сенату США не вдалось домовитись про фінансування України до Нового року

https://racurs.ua/ua/n190524-senatu-ssha-ne-vdalos-domovytys-pro-finansuvannya-ukrayiny-do-novogo-roku.html

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Сенату не вдалось домовитись про фінансування України до Нового року.

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Переговори, ймовірно, перенесуть на січень. Про це повідомили «Голосу Америки» сенатори.

Лідери Сенату США заявили, що, найімовірніше, найближчим часом не буде досягнуто домовленості щодо угоди про надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США.

У вівторок, 19 грудня, авторитетний сенатор-демократ Дік Дурбін заявив, що така домовленість до Нового року наразі є малоймовірною.

Я сподіваюся, що вони підготують текст законопроекту, закотять рукави, сядуть і закінчать це, коли ми повернемося в січні, — сказав сенатор Дурбін у коментарі журналістам.

Як вважають оглядачі, з наступного року законодавцям США може бути ще важче знайти згоду щодо суперечливих законопроєктів, тому що це буде період, коли політики у США почнуть висувати свої кандидатури на вибори президента США.

Про те, що угода щодо України та кордону США навряд чи буде укладена найближчим часом, пише Reuters. Ймовірно, її відкладуть до січня, повідомив один з високопоставлених демократів.

Там все ще тривають дискусії щодо угоди, в якій згадується Україна, Ізраїль та безпека кордонів США. Лідер республіканської меншості Макконнелл сказав, що учасники процесу «досягають повільного і стабільного прогресу», цитує його агенція. Утім, їм потрібно більше часу.

Тим часом Пентагон заявив, що кошти на військову допомогу Україні закінчаться 30 грудня, про це пише Bloomberg. Міністерство оборони США витрачає останні 1,07 млрд дол. на закупівлю нового озброєння і техніки, які замінять ті, що були зняті з озброєння і відправлені в Україну.

Після того, як ці кошти будуть використані, департамент вичерпає фінансування, доступне нам для надання безпекової допомоги Україні, — написав у листі до керівників комітетів з питань оборонної політики та асигнувань Палати представників і Сенату контролер Пентагону Майкл МакКорд.

Так він намагається посилити тиск на Конгрес з метою виходу з глухого кута щодо виділення понад 60 млрд для України.