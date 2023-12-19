Новорічна ялинка волонтерів ,встановлена на дорозі з Бахмута до Часового Яру

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Законодавці США все ще не домовились про допомогу Україні, попри наближення свят.

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У Конгресу США обмаль часу, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні до свят. Законодавці американського Сенату працювали протягом вихідних, щоб домовитись про пакет заходів зі зміцнення безпеки кордону, в обмін на голоси республіканців за законопроєкт, що включає допомогу Україні, повідомляє українська служба «Голосу Америки».

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у понеділок у Сенаті визнав, що перемовини потребують часу.

У Конгресі США досягли певного прогресу щодо угоди про допомогу Україні, але часові рамки схвалення остаточного рішення досі невідомі, повідомляє The Hill.

Видання повідомляє, що відразу кілька сенаторів розповіли про зрушення у переговорах про укріплення кордону США із Мексикою, що є першочерговою передумовою для ухвалення допомоги Україні від республіканців.

Сенатор-демократ Джо Мачін налаштований оптимістично і вважає, що угоди може бути досягнуто вже на цьому тижні. Такої ж думки дотримується його однопартієць Кріс Кунс.

Шумер заявив, що спілкувався з ключовими перемовниками з обох сторін і теж може підтвердити прогрес у питанні безпеки кордону. На його думку, рішення може бути ухвалене «за зачиненими дверима».

Водночас республіканець Ліндсі Грем стверджує, що «до досягнення угоди ще далеко» і її буде укладено вже у 2024 році.

У The Hill припускають, що навіть якщо Сенат проголосує за надання коштів Україні та Ізраїлю, Палата представників, де більшість у республіканців, все одно відкладе розгляд питання на потім.

Сполучені Штати вже виділили понад 100 мільярдів доларів на озброєння та підтримку України з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, а президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити ще 60 мільярдів доларів.

Проте республіканці в Конгресі дедалі скептичніше ставляться до необхідності продовжувати фінансування оборони України.

Історія питання

В минулі тижні республіканці в Сенаті висунули умову для схвалення додаткових асигнувань для України — змінити правила імміграції, щоб зменшити кількість людей, які в’їжджають до США через південний кордон і депортувати декотрих з тих, хто вже перебуває в країні.

Невелика група законодавців від двох партій разом із представниками адміністрації Байдена намагаються напрацювати угоду, яка матиме достатню підтримку з обох сторін.

Сенат США мав провести своє останнє засідання в цьому році минулого четверга, але змінив розклад, щоб надати можливість вести перемовини.

Палата представників Конгресу США припинила засідання до кінця року, але може повернутись для голосування, якщо угода буде досягнута.