Орбан "покусав" Ердогана - той заспівав угорські пісні про Україну

https://racurs.ua/ua/n190505-orban-pokusav-erdogana-toy-zaspivav-ugorski-pisni-pro-ukrayinu.html

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після візиту Віктора Орбана заявив, що Україна заслуговує на вступ до ЄС менше, ніж Туреччина, яка «роками чекає біля дверей».

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Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними почнеться процес, і вони теж будуть у глухому куті. Жодна з цих країн не є Туреччиною, — зазначив Ердоган.

Він нагадав, що Туреччина, яка є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року, вже давно заслужила право долучитися до блоку.

Неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекає біля дверей через політичні перешкоди, — додав він.

Туреччина та Угорщина підписали декларацію про перехід відносин між двома країнами з рівня стратегічного партнерства на рівень розширеного стратегічного партнерства.

Завдяки спільній політичній декларації, яку ми підписали з Орбаном, ми перевели наші відносини з рівня стратегічного партнерства на рівень розширеного стратегічного партнерства. Це також свідчить про наше бачення майбутнього, — сказав президент Туреччини Ердоган на пресконференції під час візиту в Будапешт.

Що передбачає рівень розширеного стратегічного партнерства не зазначається.

Ердоган повідомив, що у ході двосторонньої зустрічі з Орбаном йшлося про двосторонні відносини, відносини Туреччини з Європейським Союзом, події в Україні та Газі.

У двосторонній торгівлі було домовлено про досягнення обсягу товарообігу 6 млрд дол.

Прем'єр Угорщини зробив несподіваний подарунок Реджепу Таїпу Ердогану, який перебував з візитом у Будапешті, презентувавши турецькому лідеру угорського коня, пише Anadolu.

Ердоган, своєю чергою, подарував Орбану електромобіль Togg турецького виробництва.

У Будапешті Ердоган та Орбан взяли участь у черговому засіданні турецько-угорської Ради стратегічної співпраці.

За підсумками заходу підписано 17 угод про співпрацю у різних сферах, включаючи оборонну промисловість та атомну енергетику.

Після зустрічі з Ердоганом Орбан заявив: