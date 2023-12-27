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Силы обороны уничтожили группу русских морпехов. Фото:
Российских морпехов Черноморского флота разбили во время попытки штурма (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190781-rossiyskih-morpehov-chernomorskogo-flota-razbili-vo-vremya-popytki-shturma-video.htmlРакурс
Російські загарбники знову зазнали втрат під час спроби штурму на одній із ділянок фронту.
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Українські морські піхотинці розбили російських окупантів з 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту рф. Особовий склад ворога та техніку знищили завдяки злагодженої роботи аеророзвідки та екіпажів FPV-дронів. Про це 27 грудня Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України повідомило у Telegram.
Піхоту ворога та бронетранспортери знищували екіпажі FPV-дронів РУБпАК «Сови» 36-ї бригади морської піхоти, «Курʼєрів апостола Петра» чорного батальйону миколаївських морпіхів, 501-го окремого батальйону морської піхоти та бійці суміжних підрозділів.
Нагадаємо, співробітники СБУ у 2023 році знищили понад 500 російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони України. Серед знищених одиниць були, зокрема, новітні російські Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн дол. кожен.
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