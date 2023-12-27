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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

500 російських танків знищила СБУ за рік (ВІДЕО)

27 гру 2023, 15:24
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Співробітники СБУ у 2023 році знищили понад 500 російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони України.


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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомив прес-центр СБУ.

Українська спецслужба щодня методично «мінусує" ворожу бронетехніку у боях на східному та південному фронтах, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що серед знищених СБУ танків — новітні російські Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн дол. кожен.

Насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих «бронекулаків» для штурму Авдіївки та Бахмута, — зазначають у СБУ. — Також загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

У СБУ наголошують, що ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом оперативно-бойових операцій, проведених СБУ спільно з підрозділами ЗСУ.

Для максимального ураження російської бронетехніки було залучено потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів, — зазначають у спецслужбі.

Джерело: Ракурс


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