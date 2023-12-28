Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты снова ночью атаковали Украину «шахедами», фото: «Милитарный»

Семь из восьми «шахедов» сбили силы ПВО в ночь на 28 декабря (ИНФОГРАФИКА)

28 дек 2023, 08:27
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 грудня, атакували Україну вісьмома безпілотниками типу «шахед», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (рф).


.

Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей, — вказано в повідомленні.

На Фейсбук-сторінці повітряного командування «Південь» повідомляється, що минулої доби, 27 грудня, ввечері російські окупанти також атакували Україну, застосувавши 5 БПЛА типу «Shahed-136/131».

Наші оборонці знищили 4 ударні БпЛА, — зазначається в повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров