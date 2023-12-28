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Ракурс
Рашисти знову вночі атакували Україну «шахедами», фото: «Мілітарний»

Сім з восьми «шахедів» збили сили ППО в ніч на 28 грудня (ІНФОГРАФІКА)

28 гру 2023, 08:27
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 грудня, атакували Україну вісьмома безпілотниками типу «шахед», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (рф).


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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей, — вказано в повідомленні.

На Фейсбук-сторінці повітряного командування «Південь» повідомляється, що минулої доби, 27 грудня, ввечері російські окупанти також атакували Україну, застосувавши 5 БПЛА типу «Shahed-136/131».

Наші оборонці знищили 4 ударні БпЛА, — зазначається в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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