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Защитники Украины ликвидировали более 356 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
920 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n190785-920-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 356 тис. 670 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 920 осіб. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 940 танків;
- 11 тис. 15 бойових броньованих машин;
- 8 тис. 391 одиницю артилерійських систем;
- 935 одиниць РСЗВ;
- 617 одиниць засобів ППО;
- 329 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 503 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 620 крилатих ракет;
- 23 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 11 тис. 180 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 247 одиниць спеціальної техніки.
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