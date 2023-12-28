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Захисники України ліквідували вже понад 356 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

920 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

28 гру 2023, 09:26
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 356 тис. 670 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 920 осіб. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 940 танків;
  • 11 тис. 15 бойових броньованих машин;
  • 8 тис. 391 одиницю артилерійських систем;
  • 935 одиниць РСЗВ;
  • 617 одиниць засобів ППО;
  • 329 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 503 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 620 крилатих ракет;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 11 тис. 180 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 247 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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