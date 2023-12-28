На Киевщине развернут новые блокпосты и будут проверять общественные места

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Блокпостов в Киевской области станет больше, фото: Национальная полиция
На Киевщине развернут новые блокпосты и будут проверять общественные местаhttps://racurs.ua/n190786-na-kievschine-razvernut-novye-blokposty-i-budut-proveryat-obschestvennye-mesta.htmlРакурс
На Київщині з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи — збільшиться кількість блокпостів, перевірці також підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.
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Відповідне рішення було ухвалене на раді оборони Київщини. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляє прес-служба Київської ОВА.
Зазначається, що така робота також сприятиме розшуковим заходам — за даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.
Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу, — наголошують в ОВА.
Заходи проводитимуть за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114-ї окремої бригади тероборони.
Будьте пильними! Якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об'єктів оборонної чи критичної інфраструктури — повідомте про це правоохоронців, — наголошують в ОВА.
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