На Київщині розгортають нові блокпости та перевірятимуть громадські місця

Блокпостів на Київщині стане більше, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n190786-na-kyyivschyni-rozgortaut-novi-blokposty-ta-pereviryatymut-gromadski-miscya.html

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На Київщині з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи — збільшиться кількість блокпостів, перевірці також підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

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Відповідне рішення було ухвалене на раді оборони Київщини. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляє прес-служба Київської ОВА.

Зазначається, що така робота також сприятиме розшуковим заходам — за даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.

Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу, — наголошують в ОВА.

Заходи проводитимуть за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114-ї окремої бригади тероборони.