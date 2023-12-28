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Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на вражеской мине в Черном море, фото: Силы обороны юга Украины

В Черном море на мине подорвалось гражданское судно (ФОТО)

28 дек 2023, 10:29
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Чорному морі на ворожій морській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами.


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Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині, — вказано в повідомленні. — Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.

Зазначається, що при огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення:

  • одному з них надано допомогу на місці;
  • іншого другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні Його стан задовільний.

До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

Сили оборони продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним, — наголошується в повідомленні.

Цивільне судно під прапором Панами підірвалося на ворожій міні у Чорному морі, фото: Сили оборони півдня України

Источник: Ракурс


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